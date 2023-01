Man schiet overvaller in restaurant VS dood, geeft buit terug aan gasten

De gewapende overval vond donderdag iets voor middernacht plaats in een restaurant in Houston, in de staat Texas. Op camerabeelden, die onder meer in handen zijn van de Amerikaanse nieuwszender NBC News, is te zien hoe de man het restaurant binnenkwam met een wapen in zijn handen. Hij droeg volledig zwarte kleding en een masker.

'Negen keer geraakt'

Hij eiste geld en mobiele telefoons van alle klanten in het restaurant, die dat vervolgens ook aan hem gaven. Maar één klant liet het niet zover komen. Toen de overvaller zijn rug naar hem toekeerde, pakte hij zijn eigen wapen en schoot de overvaller neer.

Volgens verschillende Amerikaanse media zou de overvaller – een man van in de twintig – negen keer zijn geraakt. Hij stierf ter plekke. Later zou blijken dat het wapen van de overvaller nep was. Bekijk de beelden van de overval hier: