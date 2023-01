Duitse garages van verdachte Iraniër doorzocht, pakket gevonden

De 32-jarige verdachte Iraniër werd in de nacht van zaterdag op zondag opgepakt in zijn huis in Castrop-Rauxel, in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen. Hij wordt officieel verdacht van het beramen van een aanslag met de gifstoffen cyanide en ricine, zeiden de openbaar aanklager van Düsseldorf, de politie van Recklinghausen en de politie van Münster in een gezamenlijke verklaring. Ricine is een zeer giftig biologisch wapen.

Jihadistische terreurgroep

Volgens de Duitse politie zou het gaan om een man die aanhanger is van een jihadistische terreurgroep. Op het moment van de aanhouding was ook zijn broer in de woning. Ook die werd aangehouden. Of hij ook verdacht wordt van het beramen van een aanslag, is nog niet officieel bevestigd.