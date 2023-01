'Topspion voor Cuba' na ruim 20 jaar vrijgelaten uit Amerikaanse gevangenis

Door haar jarenlange spionage onthulde ze onder meer de identiteit van vier geheime Amerikaanse inlichtingenofficieren die in Cuba aan het spioneren waren en wist ze ontelbaar veel geheime documenten te delen.

'Eén van de schadelijkste spionnen'

Contes werd daarmee in 2012 door Michelle Van Cleave, het hoofd van de Amerikaanse contraspionagedienst onder president George W. Bush, een van de meest schadelijke spionnen genoemd die de Verenigde Staten ooit had gearresteerd. "De Cubanen waren door haar goed op de hoogte over alles wat we over hen wisten, en konden dat daarom in hun voordeel gebruiken."