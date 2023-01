Ouders in België gewaarschuwd voor grooming na ontvoering zusjes

Hoe herken je een groomer?

Helpwanted.nl, de Nederlandse website over online seksueel misbruik en onderdeel van het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM), legt op haar website uit waar je groomers aan kan herkennen. De organisatie vertelt dat groomers altijd op stiekeme wijze te werk gaan, het zijn dus eigenlijk digitale kinderlokkers.

Een groomer zit vaak op sociale media die populair zijn bij jongeren, zoals TikTok of Instagram. Een groomer toont belangstelling in de jongere, geeft veel aandacht en de groomer doet alsof hij of zij van dezelfde leeftijd is.

De groomer probeert vervolgens zo veel mogelijk vertrouwen te winnen, om later een afspraakje te maken. Helpwanted adviseert jongeren altijd te praten met ouders, een vriend of vriendin, of een andere volwassene als ze denken te maken te hebben met een groomer.