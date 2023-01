Antwerpen schrijft al maand geen parkeerboetes uit door cyberaanval

Dat bevestigt de Antwerpse wethouder van Mobiliteit Koen Kennis in het artikel. "We werken hard aan een oplossing", vertelt hij.

'1,2 miljoen misgelopen'

Volgens Belgische media is de stad door de niet-geïnde boetes ongeveer 1,2 miljoen euro misgelopen. Wethouder Kennis weet dat nog niet zo zeker, vertelt hij aan de zender VRT: "Het is heel moeilijk om vast te stellen om hoeveel euro het gaat. Bovendien zijn er mensen die natuurlijk wel hebben betaald, dat maakt het nog moeilijker om een berekening te maken."

Volgens Kennis hebben die mensen, ondanks dat ze geen boete zouden krijgen, het juiste gedaan: zich aan de wet gehouden. Kennis hoopt dat het boeteprobleem zo snel mogelijk is opgelost. Zeker nu er de komende dagen grote drukte wordt verwacht in de stad vanwege uitverkoop in de winkels.