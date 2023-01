Chaos bij Republikeinen leidt tot moeizame start Amerikaans Congres

Santos heeft zelf aangegeven dat hij zijn zetel wil houden, dus in principe blijft hij de komende twee jaar in het Huis van Afgevaardigden. "Hij zit in zijn eentje in de kamer. Niemand wil met hem praten. Hij wordt geïsoleerd en hij komt niet in commissies met een belangrijke rol", zegt Mouthaan. "Maar de Republikeinen gaan wel zijn stem gebruiken."

Uitdaging voor Republikeinen

De Republikeinen staan voor een behoorlijke uitdaging, ondanks hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Ze willen allerlei veranderingen doorvoeren en de regering Biden tegen het licht houden, maar dat beleid loopt nu enorme vertraging op. Mouthaan: "Ze kunnen allemaal belangrijke dingen niet uitvoeren omdat ze intern aan het ruziën zijn."

McCarthy staat ongeacht de uitslag van de stemrondes onder druk. "Zelfs als hij met de hakken over de sloot verkozen wordt, is hij ernstig verzwakt", zegt Mouthaan. De Republikein heeft allerlei compromissen gemaakt om mensen achter hem te krijgen en hij moet nog samenwerken met het democratische senaat én met president Biden."

De kans dat de democraten de leiding overnemen is volgens Mouthaan in ieder geval klein. "Mijn voorspelling is dat een Republikein uiteindelijk de leiding over het Huis van Afgevaardigden op zich neemt en alsnog het beleid doorvoert."