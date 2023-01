Kiev: '500 Russische soldaten dood of gewond bij artillerie-aanval'

De artillerieaanval werd volgens een Oekraïens rapport uitgevoerd nabij het dorp Tsjoelakivka. Oekraïense troepen richtten zich hierbij op Russische soldaten en militair materieel.

Niet geverifieerd

De cijfers zijn niet door Rusland of andere partijen geverifieerd. Beide partijen in de oorlog spreken geregeld over hoge slachtofferaantallen aan de kant van de vijand.

Volgens het rapport zijn ook op nieuwjaarsdag Russische eenheden getroffen bij een aanval in het dorp Fedorivka. Het is nog onduidelijk hoeveel slachtoffers hierbij zijn gevallen. Beide plaatsen liggen in de door Rusland bezette regio Cherson.