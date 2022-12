Dodental Amerikaanse winterstorm loopt op, terwijl slechte weer langzaam verbetert

De autoriteiten proberen alles te doen dat nodig is om de veiligheid te herstellen, benadrukte Poloncarz. Zo worden de locaties gecontroleerd van noodoproepen die door het winterse weer niet konden worden bereikt en gaan de autoriteiten van deur tot deur om gezondheidscontroles uit te voeren. Ook worden alle mensen geholpen die in de staat New York zonder stroom zijn komen te zitten.

Noodoproepen gecontroleerd

De locaties van de noodoproepen in Buffalo (New York), het gebied dat het zwaarst is getroffen, zijn inmiddels allemaal gecontroleerd, tot aan de begindagen van de storm. Het was een 'enorme inspanning' die leidde tot het bergen van een 'aanzienlijk' aantal lichamen, zei een woordvoerder van de politie tegen CNN.