Explosies in Oekraïense steden na Russische raketaanvallen

In verschillende steden in Oekraïne, waaronder in Kiev, waren vanochtend harde knallen te horen. Volgens de Oekraïense autoriteiten kwamen de explosies door luchtverdedigingssystemen die naderende Russische raketten uit de lucht schoten. Het Oekraïense leger spreekt van 'enorme aanvallen'.

De militaire chef van Oekraïne, generaal Valeri Zaloezjni, zegt op basis van voorlopige gegevens dat Rusland in totaal 69 raketten heeft afgevuurd op energiefaciliteiten. Oekraïense troepen zouden er 54 hebben neergeschoten. Tot nu toe zijn er geen doden gemeld. Door het hele land waren vanochtend luchtalarmen te horen. In onderstaande video zie je hoe een Russische raket Kiev nadert: Ook werden in onder meer Odessa, Zjytomyr, Lviv en Charkov explosies gemeld. 'Massale raketaanval' De regionale leider van de zuidelijke provincie Odessa, Maksym Marchenko, spreekt van een 'massale raketaanval op Oekraïne'. De Oekraïense luchtmacht zegt dat Rusland 'vanuit de lucht en over zee het land vanuit verschillende richtingen aanviel met kruisraketten.' Volgens de burgemeester van Charkov, Ihor Terekhov, wordt onderzocht wat er geraakt is en of er slachtoffers zijn. In Kiev zijn alle zestien raketten die op de stad zouden zijn afgevuurd, neergehaald, aldus burgemeester Vitali Klitsjko. Wel zouden onder meer meerdere huizen, een bedrijf en een speeltuin zijn geraakt door neervallend puin. Volgens Klitsjko zijn drie mensen gewond geraakt, onder wie een 14-jarig meisje. De slachtoffers liggen in het ziekenhuis. Russische aanvallen Volgens de burgemeester van Lviv zit 90 procent van de stad zonder stroom na de luchtaanvallen en ook het openbaar vervoer ligt grotendeels stil. In Odessa en in de regio rondom Dnipro is al aangekondigd dat de stroom eraf wordt gehaald, vanwege de dreiging van raketaanvallen. Zo wordt de schade beperkt, mochten de Russen erin slagen energiefaciliteiten te raken. Oekraïne wordt de afgelopen weken weer geteisterd door Russische aanvallen, wat herhaaldelijk voor stroomuitval zorgt in delen van het land. Lees ook: Opnieuw hevige aanvallen op Cherson: 'Nog gevaarlijker sinds bevrijding'