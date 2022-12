VN: humanitaire hulp Afghanistan in gevaar na werkverbod vrouwen

In een gezamenlijke verklaring lieten de VN en andere hulporganisaties weten dat de participatie van vrouwen in de hulpprojecten 'niet onderhandelbaar is': "Vrouwen verbieden deel te nemen aan ontwikkelingshulp heeft directe, levensbedreigende gevolgen voor alle Afghanen."

Uitsluiten helft bevolking

"We blijven ons best doen om levensreddend werk voort te zetten, maar gaan ervan uit dat we zonder de inzet van vrouwelijke reddingswerkers veel activiteiten moeten staken."