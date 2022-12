Reizigers uit China moeten in Italië verplicht coronatest doen

De reizigers uit China moeten met de test aantonen dat zij niet besmet zijn met het coronavirus. "De maatregel is essentieel voor het opsporen van mogelijke varianten van het virus die zorgwekkend kunnen zijn, of nog niet rondgaan in Italië", legt minister Orazio Schillaci uit. "We moeten onze waakzaamheid niet laten verslappen, het laatste coronanieuws uit China moedigt ons aan om dit aandachtig te volgen."

Miljoenen besmet op één dag

Na weken van hevig protest besloot China begin december - na bijna drie jaar - vrijwel alle coronamaatregelen op te heffen. En dat leidt nu tot veel meer besmettingen in het land. Volgens een schatting van persbureau Bloomberg raakten vorige week zeker 37 miljoen mensen besmet op één dag.