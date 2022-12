Visser Deivid (43) gevonden aan boei, twee dagen vermist in zee bij Brazilië

Dat vertelt Soares, in goede gezondheid, in een interview aan de Braziliaanse nieuwssite G1. "De eerste tien minuten waren het moeilijkst, ik wilde koste wat kost terug op de boot komen." Door de sterke stroming van het water lukte hem dat niet. Toen hij dat eenmaal besefte, trok hij zijn overhemd en broek uit voor minder weerstand.

Vier uur gezwommen

Soares, die op het moment van het ongeluk alleen aan het werk was, besloot zichzelf mee te laten voeren door het water. "Er was veel wind dus ik besloot me te laten leiden door het water, om zo minder kracht te verspillen. Ik heb vier uur gezwommen, tot ik eindelijk een boei zag."