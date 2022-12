Anndel (22) sterft in auto nadat ze 18 uur vastzat tijdens sneeuwstorm VS

Dat vertelt één van de zussen van Anndel tegen verschillende Amerikaanse media. Daarnaast schrijft ze op sociale media hoe verdrietig ze is om het overlijden van Anndel: "Ik wil je naar huis brengen, je opwarmen en weer wakker maken."

Onderweg naar huis

Anndel Taylor was vrijdagavond net klaar met werken toen ze in haar auto naar huis reed in de stad Buffalo, in de staat New York. Precies op dat moment sloeg 'de sneeuwstorm van de eeuw' toe.

Anndel kwam met haar auto vast te zitten onder een enorme berg sneeuw die alleen maar groter werd, ze kon geen kant op.