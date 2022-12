Maxi Jazz (65) overleden, zanger van wereldberoemde band Faithless

Met Faithless stond Maxwell Fraser, zoals Maxi Jazz officieel heette, op een aantal van de grootste festivals ter wereld. In 1999 deed de groep Nederland aan voor een optreden op Pinkpop. Deze editie van het festival ging de boeken in vanwege de aardbeving die bezoekers door de muziek van Faithless destijds veroorzaakten. In februari 2023 had Maxi Jazz nog een optreden gepland in Poppodium 013 in Tilburg.

Maxi Jazz was een groot fan van voetbalclub Crystal Palace uit Londen. In 2012 werd hij adjunct-directeur van de club. In een reactie op zijn overlijden liet Crystal Palace weten dat het team tijdens de wedstrijd op tweede kerstdag tegen Fulham op de muziek van Faithless het veld op zal komen.