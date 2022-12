President Suriname over excuses: 'Samen optrekken was beter geweest'

Aan de excuses door premier Rutte waren weken van lekken, boosheid en onvrede voorafgegaan. Met name rees er onvrede over de datum voor de verontschuldigingen, die volgens betrokkenen had moeten plaatsvinden op Keti Koti (1 juli), de dag waarop de afschaffing van de slavernij jaarlijks wordt gevierd.

'Voorbereidingen net zo belangrijk'

"Het slavernijverleden is een donkere bladzijde in onze geschiedenis en een gezamenlijke aanpak vanaf het begin, was aannemelijker geweest om samen te werken naar een moment van eer en herstel", aldus Santokhi in een verklaring. "Het treffen van de voorbereidingen voor het aanbieden van excuses, is namelijk even belangrijk als het in de praktijk daadwerkelijk aanbieden van deze excuses."

Ook Rutte sprak daarover in zijn speech. "We weten dat er niet één goed moment is voor iedereen, niet de juiste woorden voor iedereen, niet één juiste plaats voor iedereen. En ik erken dat de aanloop naar deze dag beter had gekund. Maar laat dat geen reden zijn dan maar niets te doen", zei hij erover.

Zo bood Rutte de excuses aan: