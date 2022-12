Gered door je garage: in Cherson is nog altijd niemand veilig

De bewoners van dit huis zijn als dat allemaal achter de rug is weer even gered, maar de situatie in de stad is erg onveilig. Sinds 11 november is de stad weer in Oekraïense handen, maar de Russen blijven inwoners bestoken met raketten.

Afgelopen donderdag werd Cherson op één dag meer dan zestien keer getroffen, zei de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Een vrijwilligster van het Rode Kruis zou bij de aanvallen om het leven zijn gekomen.

De situatie in de stad is schrijnend, en dat terwijl Cherson voor de oorlog bruisend was. In de onderstaande video zie je wat er allemaal is gebeurd: