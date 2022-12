Racisme op ministerie Buitenlandse Zaken, hoogste ambtenaar biedt excuses aan

Doorgaans worden de respondenten in het rapport niet persoonlijk uitgescholden, maar worden er in hun aanwezigheid racistische uitlatingen gedaan over anderen. Een aantal medewerkers vertelt dat mensen vanwege hun huidskleur werden aangeduid als 'apen' en 'bokito’s'." Ook werd het n-woord meerdere keren gebruikt. "Afrikaanse landen zijn door een medewerker omschreven als 'apenlanden'.

Paul Huijts is erg geschrokken van het rapport en belooft verbetering. "We gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat elke collega, waar ook ter wereld, zich welkom en gewaardeerd voelt, zichzelf kan zijn, correct wordt behandeld en zich optimaal kan ontwikkelen. Dat doen we met het volste vertrouwen en in de wetenschap dat we samen belangrijke stappen zullen zetten. Wij kunnen dit als organisatie en met elkaar, we hebben daar alle vertrouwen in."

Op het ministerie van Buitenlandse Zaken werken ruim 6000 mensen.