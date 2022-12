Musk opent aanval op wetenschapper Fauci, en dat merken we hier ook

Koopmans is sinds het uitbreken van corona één van de Nederlandse wetenschappers die het meest te verduren krijgt. Al die bedreigingen, ze probeert het te negeren. Maar ze maakt zich ook zorgen. "Zorgen over het gemak waarmee mensen losgaan tegen allerlei individuen. Niet alleen wetenschappers, ook journalisten. Het is gewoon bizar."

Acute dreiging

Cijfers over online bedreigingen aan het adres van wetenschappers of journalisten zijn er niet, maar volgens de politie is het overduidelijk dat het aantal bedreigingen op dat vlak sinds corona enorm is toegenomen. "Het is zo makkelijk om op sociale media iets te roepen."

Maar dat betekent niet dat je alles zomaar mág roepen. Er zijn wel degelijk aanhoudingen verricht voor dit soort aantijgingen, zegt een woordvoerder.