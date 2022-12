Vrijgelaten Rus Viktor Bout nu lid van ultranationalistische partij

De LDPR omarmt sinds haar oprichting in 1991 een ultranationalistische ideologie en wil dat Rusland de landen van de voormalige Sovjet-Unie herovert. De LDPR werd in de jaren negentig gezien als potentiële machthebber, maar is tegenwoordig een kleine partij die geen onderdeel uitmaakt van de regering maar wel Kremlingezind is.

Partijleider Leonid Sloetski maakte Bouts beslissing om lid te worden bekend via Telegram, in een video waarin ze samen op een podium staan. De partij verwelkomde eerder controversiële leden. Zo werd Andrej Loegovoj in 2017 namens die partij verkozen tot parlementariër, een jaar nadat hij volgens Brit onderzoek verantwoordelijk was voor de moord op ex-spion Aleksandr Litvinenko.