Iraanse demonstrant publiekelijk opgehangen, tweede in een week

De protestgolf is voor Iran de grootste in jaren en begon na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Deze vrouw van Koerdische afkomst stierf in detentie nadat ze door de moraalpolitie was opgepakt, omdat ze haar hoofddoek te los zou dragen.

Meer executies zouden volgen

Iran Human Rights Watch doet een internationale oproep om de gruwelijkheden van het Iraanse regime te laten stoppen. Volgens hen wacht demonstrant Mahan Sadrat hetzelfde lot als Majid Reza Rahnavard. Ook hij zou volgens de organisatie geen toegang hebben gehad tot een advocaat en zou enkel een showproces in de rechtbank hebben gehad.

Iran Human Rights roept op tot een gecoördineerde aanpak van internationale organisaties en regeringen. Directeur Mahmood Amiry Moghaddam: "Iran heeft het geweldsniveau met de executies verhoogd. Onder zulke omstandigheden moet er een sterker antwoord dan ooit volgen. Dit kan alleen voorkomen worden als Iran op politiek gebied onder druk wordt gezet."