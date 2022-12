'Hackers Nigeria gebruiken zogenaamd naaktfilter op Tiktok voor oplichting'

In plaats daarvan zou hun apparaat besmet raken met een virus dat belangrijke informatie steelt, zoals wachtwoorden, financiële gegevens en mails. Dat stelt de Nigeriaanse Communicatiecommissie (NCC). Ook zou het virus mogelijk in het geheim screenshots en video-opnamen verzamelen of de camera en microfoon op het apparaat kunnen activeren.

In de video hieronder zie je een voorbeeld van de TikTok-trend: