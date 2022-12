Maak kennis met de kamelenrace: zoals alles in Qatar niet onomstreden

De jongens die bij hun kamelen staan, komen bijna allemaal uit Bangladesh. Een vraag stellen mag - 'wat gaat er gebeuren vandaag?' - maar antwoord krijg je niet. "Nee, hij kan wel Engels", is het telkens, wijzend naar een collega-verzorger. "Kijk je naar het WK voetbal?", is een betere vraag. Een grote lach op het gezicht en antwoord in prima Engels: "Ja, Argentinië, Messi, ik hou van Messi. Waar komt u vandaan?"

Niks met kamelen

Kamelen, daar heeft de jongen niet zoveel mee. Zijn gezicht staat weer op de oude sombere stand. Hij had voordat hij in zijn land werd gerekruteerd om naar deze plek te gaan, nog nooit een kameel gezien. De jonge man krijgt 300 dollar per maand loon om vrijwel dag en nacht bij 'zijn' kamelen te zijn. Wonen doet hij in een van de nederzettingen rond Camel Village, waar zo'n 20.000 kamelen verblijven.

Zijn werkgever, een Arabier uit Oman, checkt iets verderop of de apparatuur op zijn kamelen werkt. Hij legt uit dat hij straks vanuit zijn auto die parallel aan de race rijdt, een robotmannetje bedient dat op de rug van de kameel zit, zoals in deze video te zien is: