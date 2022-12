VN verwacht geen grote aantallen Oekraïners meer naar EU-landen

"We maken ons hier grote zorgen over, omdat deze aanvallen betekenen dat veel mensen gedwongen kunnen worden om de vrieskou in Oekraïne te ontvluchten", zei de Duitse ambassadeur in Londen zondag.

8 miljoen Oekraïners

De Russische invasie van Oekraïne eind februari heeft volgens de UNHCR geleid tot de grootste ontheemding in decennia. Bijna acht miljoen Oekraïners hebben toevlucht gezocht in Europese landen.

Ook in Nederland proberen veel Oekraïners een nieuw bestaan op te bouwen. In onderstaande video zie je de reis van Inna. Zij woont nu in Friesland, flink anders van Oost-Oekraïne: