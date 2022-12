Jongen (10) in VS schiet moeder dood omdat hij geen VR-bril kreeg

De moeder werd vorige week neergeschoten. Aanvankelijk zei de jongen dat het een ongeluk was. Hij zou het pistool uit de slaapkamer van zijn moeder hebben gepakt en ermee naar de kelder zijn gegaan, waar zijn moeder de was aan het vouwen was. Het pistool zou hij rond zijn vinger hebben gezwaaid en het zou daarna per ongeluk zijn afgegaan.

De politie geloofde die verklaring en de jongen mocht bij zijn familie blijven, schrijft de krant Milwaukee Journal Sentinel, die de aanklacht in handen heeft.

Familie trok aan de bel

Maar een dag later trokken diezelfde familieleden toch aan de bel: een tante had de jongen gevraagd naar de schietpartij, waarna hij zei dat hij het pistool opzettelijk op zijn moeder had gericht en dat zij hem had gevraagd het pistool neer te leggen: een heel ander verhaal dan de verklaring tegenover de politie.