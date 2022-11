Thuisbezorgd-koeriers krijgen in Duitsland wintertoeslag per uur

In Duitsland is trouwens niet iedereen enthousiast over de bonusmaatregel. Lieferando-koeriers verdienen in heel Duitsland maandelijks gemiddeld ruim 14 euro per uur. Die ene euro wintertoeslag zou sowieso al bij het uurloon opgeteld moeten worden, vindt vakbond NGG. "Voor ons is het heel duidelijk: voor minder dan 15 euro per uur kan niets draaien", stelde Mark Baumeister van NGG.