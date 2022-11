Veldbestormer Mario krijgt geen straf van FIFA én mag in Qatar blijven

Helemaal niets dus, laat de Italiaanse ambassade nu aan RTL Nieuws weten. "Hij is vrij snel na het incident vrijgelaten. Hij heeft geen boete gekregen en mag in Qatar blijven." Daarnaast zegt de ambassade dat Ferri goed behandeld is. "We zijn blij dat het zo is gelopen."

Ervaren veldbestormer

Voor Ferri, die ook wel 'De Valk' genoemd wordt, was het niet de eerste keer dat hij een voetbalveld bestormde. Zo rende hij in 2009 het veld op tijdens een oefenwedstrijd tussen Nederland en Italië, hij eiste dat de Italiaanse aanvaller Antonio Cassano zou worden opgeroepen voor het WK die zomer. Toen de Italiaanse bondscoach dat vervolgens niet deed en het land er al snel uit lag, bestormde Ferri in Zuid-Afrika het veld weer.

Op zijn shirt was te lezen: 'Lippi I told you so', verwijzend naar coach Marcello Lippi.