Australië boekt ten koste van Tunesië eerste zege op WK in 12 jaar

Mitchell Duke nam halverwege de eerste helft het winnende doelpunt voor zijn rekening. De aanvaller van de Japanse club Fagiano Okayama verlengde een van richting veranderde voorzet vanaf de linkerflank beheerst met zijn hoofd.

Laatste zege

Bijna 12,5 jaar geleden wonnen de Socceroos voor het laatst op het mondiale eindtoernooi. Op 23 juni 2010 werd Servië in Zuid-Afrika met 2-1 verslagen. Op het WK van 2014 in Brazilië verloor Australië in de poule met Nederland alle groepswedstrijden en vier jaar geleden pakte het land in Rusland alleen een punt tegen Denemarken (1-1).

De Denen zijn in Qatar opnieuw de tegenstander in de laatste groepswedstrijd. Denemarken neemt het om 17.00 uur eerst nog op tegen regerend kampioen Frankrijk.