Trump dineert met Kanye West en openlijke racist

Een week nadat de Amerikaanse oud-president Donald Trump had aangekondigd in 2024 opnieuw te willen meedoen aan de presidentsverkiezingen, heeft hij gedineerd met rapper Kanye 'Ye' West en de beruchte nationalist en openlijke racist Nick Fuentes. Trump liet dit zelf weten op zijn platform Truth Social, terwijl Ye via Twitter zei dat hij met Trump over het presidentschap had gepraat.

Adviseurs van de oud-president noemen het diner met West en Fuentes 'een grote zorg', schrijft The Washington Post. Een adviseur die anoniem wil blijven, liet aan de Amerikaanse krant weten het 'verschrikkelijk' te vinden dat Trump zich inlaat met twee mensen die 'antisemitisme en haat' promoten. 'Onaangekondigd' Zelf schrijft Trump dat het diner, dat op zijn resort Mar-a-Lago plaatsvond, 'snel en saai' verliep. De oud-president beweert dat West het etentje had voorgesteld en 'onaangekondigd met drie vrienden op de stoep stond', zonder dat de oud-president daar iets van afwist. Rapper West plaatste een video op Twitter met het bijschrift 'Ye 24', vermoedelijk verwijzend naar een mogelijke gooi naar het Amerikaanse presidentschap. West zegt op camera dat hij Trump tijdens het etentje gevraagd heeft zijn 'running mate' te worden, maar dat de oud-president daar schreeuwend op reageerde. "Hij vertelde mij dat ik zou verliezen", aldus West. Antisemitische uitspraken West zag zijn samenwerking met onder andere Adidas vorige maand beëindigd worden vanwege antisemitische uitspraken die hij deed. De 24-jarige Fuentes staat volgens The Washington Post bekend om het aanprijzen van nationalistische ideeën, onder meer als politiek commentator op YouTube. Lees ook: Adidas onderzoekt grensoverschrijdend gedrag Kanye West