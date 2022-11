Seoul experimenteert met zelfrijdende bus, eigen route in centrum

De bus rijdt een rondje van zo'n 3,4 kilometer in het centrum van Seoul, dat ongeveer 20 minuten duurt. Busreizigers kunnen bij twee haltes instappen nadat ze een plekje hebben gereserveerd via een app.

De reizigers zijn niet helemaal overgeleverd aan het zelfrijdende voertuig. Op de bus is iemand aanwezig die het rijgedrag van het voertuig nauwlettend in de gaten houdt, zoals je ziet in deze video: