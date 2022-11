Je friet bij McDonald's komt in Frankrijk voortaan in afwasbare bakjes

Maar zo'n vaart loopt het in Nederland nog niet. De woordvoerder van McDonald's laat namelijk weten dat hier nog geen herbruikbare bakjes worden ingezet. "We focussen op andere initiatieven die aansluiten bij onze lokale markt en heersende wetgeving. Een stap zoals nu in Frankrijk valt daar niet onder."

Papieren rietjes

Wel wordt benadrukt dat in Nederland de afgelopen jaren de plastic deksels van de McFlurry's zijn verdwenen en de plastic rietjes zijn ingeruild voor papieren rietjes. "Hierdoor besparen we jaarlijks 125.000 kilo plastic. Daar stopt het niet mee, we blijven in beweging en onderzoeken hoe we aanvullend impact kunnen maken en onze gasten kunnen faciliteren."