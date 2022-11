Vulkaanuitbarsting op Tonga blijkt de grootste ooit gemeten

Op 15 januari barstte de onderzeese vulkaan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai uit. Bij de uitbarsting werd een enorme wolk as en gas de lucht in geblazen. Sommige deeltjes bereikten een hoogte van meer dan 40 kilometer. "De uitbarsting reikte tot recordhoogte en is de eerste die we ooit in de mesosfeer hebben zien doorbreken," zei zee-geoloog Kevin Mackay. De mesosfeer is een van de luchtlagen in de dampkring rond de aarde.

Krakatoa

De eruptie van Hunga Tonga-Hunga Ha'apai lijkt qua omvang de beruchte uitbarsting in 1883 van de vulkaan Krakatoa te benaderen. Die maakte in Indonesië destijds tienduizenden slachtoffers. Hoe groot de uitbarsting van Krakatoa precies was, is echter niet bekend.

De uitbarsting van de vulkaan op Tonga werd vanaf een boot gefilmd: