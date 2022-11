Boodschap uit 1887 gevonden, verstopt onder Schotse vloer

Allan riep gelijk naar beneden waar Simpson was. "Kijk wat ik onder je vloer heb gevonden", zei hij. Ook zij was compleet verrast en besloot de fles pas open te maken als haar kinderen (8 en 10 jaar) thuis waren. "Toen ik ze vertelde dat ik een fles in ons huis had gevonden, waren ze heel opgewonden en ze dachten dat er misschien wel een schat in zou zitten", zei Simpson.

Fles kapot geslagen

Simpson probeerde met een pincet en een mes het briefje er voorzichtig uit te halen, maar helaas begon het te scheuren. Daarom besloot ze de fles kapot te slaan, zodat het briefje niet verder kapot zou gaan. "Ik voel me er verschrikkelijk over dat ik zo'n oude fles kapot heb gemaakt, maar het was de enige manier."