'Iran gaat Rusland helpen zelf drones te maken voor de oorlog in Oekraïne'

Rusland gaat in eigen land Iraanse aanvalsdrones maken voor de oorlog in Oekraïne. Dat schrijft de Washington Post naar aanleiding van informatie uit de inlichtingenwereld. Er zou tussen Moskou en Teheran een geheim akkoord zijn bereikt over de bouw van honderden drones.

De productie van de onbemande vliegtuigjes zou binnen enkele maanden op gang moeten komen. Daarbij krijgt Moskou dus expertise en onderdelen van Teheran. Door zelf de relatief goedkope drones te gaan maken, zou Rusland zijn voorraad drastisch kunnen vergroten. Drones gericht op energiecentrales Sinds augustus heeft Rusland al meer dan vierhonderd door Iran gemaakte aanvalsdrones ingezet, zeggen inlichtingendiensten. Veel van die drones, die honderden kilometers kunnen vliegen, zijn ingezet bij aanvallen op onder meer energiecentrales om Oekraïne te ontregelen. Lees ook: Winter op komst, en dus meer raketaanvallen: 'Rusland heeft diepe zakken' De deal is niet alleen in het voordeel van Rusland, schrijft de Washington Post. De Iraanse leiders hopen hier namelijk nieuwe Westerse sancties mee te voorkomen, omdat de drones dan niet langer door Iran zijn gemaakt. 'Ze liegen tegen de wereld' Een woordvoerder van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad, Adrienne Watson, zei in een reactie tegen de krant dat Rusland en Iran de feiten niet kunnen verbergen ook al 'liegen ze tegen de wereld'. "Teheran helpt Oekraïense burgers te doden door wapens te leveren en Rusland bij te staan in zijn operaties. Het is weer een teken van hoe geïsoleerd Rusland en Iran zijn." Lees ook: Iraanse killerdrones tergen Oekraïne: dit is waarom Iran Rusland helpt Ook de Oekraïense president Zelenski uitte flinke kritiek op het besluit van Iran om wapens te leveren aan Rusland. "Hun medeplichtigheid aan de Russische terreur moet worden bestraft", zei hij eerder deze maand in een televisietoespraak. Bekijk ook: Dit zijn de drones waarmee Rusland burgerdoelen in Oekraïne beschiet Bekijk deze video op RTL XL De drones vliegen lange afstanden en boren zichzelf vervolgens in een gebouw en exploderen. Wij vroegen defensie-expert Patrick Bolder wat de komst van dit wapen betekent voor Oekraïne.