Geen Poetin, geen Zelenski, maar op de G20 gaat het toch vooral over de oorlog

Ook de Indonesische president Joko Widodo sprak tijdens de opening van de G20-top over de oorlog. Hij riep op een nieuwe wereldoorlog te vermijden. "We mogen de wereld niet in delen opdelen. We mogen niet toestaan dat de wereld in een nieuwe wereldoorlog verzeild raakt." Het staatshoofd van het gastland zei ook dat de oorlog in Oekraïne beëindigd moest worden.

'Mag niet mislukken'

"Vandaag is het oog van de wereld op ons gericht. Zullen we een succes boeken? Of voegen we nog een mislukking toe? Voor mij moet de G20 succesvol zijn, het mag niet mislukken", zegt Widodo.