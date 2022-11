VN: vandaag leven er 8 miljard mensen op aarde

De 8 miljard van nu zal zeker niet de piek zijn. Volgens de VN leven er in 2030 8,5 miljard mensen op aarde, in 2050 9,7 miljard en in 2100 10,4 miljard.

Minder kinderen

Aan die cijfers zie je wel dat het aantal mensen toeneemt, maar wel minder snel. Dat komt omdat mensen wel steeds minder kinderen krijgen. In 1950 kreeg een vrouw gemiddeld nog vijf kinderen, in 2021 was 2,3 kinderen en volgens de VN zal dat aantal nog verder afnemen. Maar de organisatie ziet ook dat het geboortecijfer in de armste landen toeneemt, met name in Afrika.