Zeldzame olifantentweeling geboren in dierentuin Amerika: 'Enorme verrassing'

In een dierentuin in de Verenigde Staten is een olifantentweeling geboren. En dat is zeldzaam, want wereldwijd komt dat maar weinig voor. Daarnaast sterft vaak één van de twee bij de geboorte, maar dit keer ogen de twee kalfjes gezond.

De Aziatische olifantentweeling werd op 24 oktober geboren in de Rosamond Gifford Zoo in het Amerikaanse Syracuse. De dierentuin heeft het heugelijke nieuws nu pas naar buiten gebracht, omdat ze eerst wilden afwachten hoe het de tweeling zou vergaan. 'Historisch' Want dat een olifantentweeling blijft leven na de geboorte, is heel bijzonder en in Amerika sowieso nog nooit gebeurd, schrijft de dierentuin. De Rosamond Gifford Zoo noemt het daarom 'historisch'. Bijzonder is het ook omdat minder dan één procent van de geboortes bij olifanten een tweeling is. De olifantentweeling © Rosamond Gifford Zoo Voor de dierenverzorgers was de tweeling sowieso een grote verrassing. "Vanwege de onwaarschijnlijkheid en de complexiteit van echo's bij olifanten, waren we niet op de hoogte van de aanwezigheid van de tweeling." Het eerste kalfje werd rond 02.00 uur 's nachts geboren, met een gewicht van bijna 100 kilo. Intensieve verzorging Dat er tien uur later een broertje ter wereld kwam, verbaasde dan ook iedereen. Het tweede kalfje woog ruim 107 kilo, maar was aanzienlijk zwakker dan zijn broertje. Door dagenlange en intensieve verzorging van de dierenverzorgers hebben de twee kalfjes het allebei gered. "Mali's tweeling is een ongelooflijke prestatie voor de dierentuin, maar ook voor de bescherming van de Aziatische olifanten wereldwijd." Bekijk ook: Heldhaftige dierenartsen redden leven olifant met reanimatie Bekijk deze video op RTL XL Op deze manier hebben Thaise dierenartsen het leven kunnen redden van een olifant, dat in problemen was geraakt.