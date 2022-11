Amerikaan opgepakt om illegale hondengevechten, 106 honden gered

De honden waren in en rond het huis vastgebonden aan bomen en metalen stokken in de grond. Ook in de kelder van het huis verbleven een aantal honden, daar was de geur van urine en hondenpoep zo sterk dat agenten er alleen met beschermingsmiddelen naar binnen konden. De honden droegen daarnaast 'grote en extreem zware halsbanden' en hadden geen goed drinken en eten.

Honden nu veilig

De honden werden soms dagenlang alleen gelaten en kwamen vrijwel nooit bij een dierenarts, zo blijkt het onderzoek. Politiesheriff Gary Gulledge zei dankbaar te zijn dat de honden nu veilig zijn. "De duistere wereld van hondengevechten is een verachtelijke cultuur die geen plaats heeft in onze wereld."

Alle honden zijn ondergebracht bij verschillende opvanglocaties in de regio waar ze kunnen werken aan herstel.