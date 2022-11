Vliegtuigen bij Dallas gecrasht, angst voor meerdere doden

"Het is onduidelijk hoeveel mensen er in beide vliegtuigen zaten", zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit in een eerste reactie. Er wordt onderzoek gedaan. Het Amerikaanse ABC meldt dat de angst bestaat dat er zes doden zijn gevallen.

Gevechtsvliegtuigen

Een bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog (de B-17 Flying Fortress) botste op een zogenoemde Bell P-63 Kingcobra, een Amerikaans gevechtsvliegtuig.