Kaart steeds meer geel-blauw, vertrouwen Oekraïne groeit na herovering Cherson

Ook de Britten gooien olie op het vuur. Zij stellen dat de 'strategische mislukking' van Rusland in Cherson twijfel zal zaaien onder de Russische bevolking over het nut van de oorlog in Oekraïne.

'Isolatie en vernedering'

"Rusland slaagde er niet in grote doelen in te nemen behalve Cherson. Nu ze die stad hebben moeten opgeven zullen de mensen in Rusland zich vast afvragen: waarvoor was het allemaal nodig?" stelde Wallace.