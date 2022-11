Awaab (2) uit Engeland stierf door schimmel in zijn flat

Uit de rechtszaak bleek gisteren ook dat in juli 2020 door een deskundige een brief is gestuurd naar de woningcorporatie, waarin ze haar bezorgdheid uitte over de vele schimmels in het huis. Ze gaf aan dat het ernstige gevolgen kon hebben voor de gezondheid van - vooral - kinderen in de woning. Ze deed het dringende verzoek om het gezin een andere woning te geven.

Corporatie neemt verantwoordelijkheid

Er kwam nooit een antwoord op haar brief. De corporatie komt later aan het woord tijdens de verdere behandeling van de rechtszaak. Wel werd gisteren al duidelijk dat het bedrijf heeft aangegeven 'de verantwoordelijkheid voor de schimmelproblemen had moeten nemen en proactiever had moeten handelen'.