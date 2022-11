Biden: 'Twitter verspreidt leugens over de hele wereld'

De Amerikaanse president Joe Biden is 'bezorgd' over het feit dat miljardair Elon Musk het platform Twitter in handen heeft. "Hij heeft een bedrijf aangeschaft dat over de hele wereld leugens verspreidt."

Dat zei Biden gisteravond tijdens een geldinzamelingsactie in de staat Illinois. De uitspraken volgden op het nieuws dat Musk een massaontslag had aangekondigd. Ongeveer de helft van de 7500 medewerkers zou weg moeten, velen van hen kunnen nu al niet meer inloggen op de interne systemen van het bedrijf. "Hier zijn we allemaal bezorgd over momenteel", sprak Biden. "Hoe moeten we van jongeren verwachten dat ze begrijpen wat er op het spel staat?" Lees ook: Personeel klaagt Twitter aan om plots ontslag, adverteerders haken af Een woordvoerder van het Witte Huis benadrukte naast de uitspraken van de president dat Biden het noodzakelijk vindt om haatzaaiende taal en desinformatie terug te dringen. "Dat geldt voor Twitter, Facebook en alle andere sociale media waar gebruikers desinformatie kunnen verspreiden", aldus woordvoerster Karine Jean-Pierre. Vrijheid van meningsuiting op Twitter Na de recente overname van Twitter door Musk heeft hij beloofd de vrijheid van meningsuiting te herstellen op het platform. Tegelijkertijd stelt hij dat haatdragende taal er geen vrije baan krijgt. Toch hebben veel van 's werelds grootste merken hun advertenties via Twitter al tijdelijk stopgezet. Lees ook: 'Twitter-vrijheid' onder Musk: nepnieuws over dood Trump gaat viral