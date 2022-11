Brokstukken Chinese raket neergekomen in buurt van Mexico

De Verenigde Staten hadden eerder gezegd dat de brokstukken boven het zuidelijke deel van de Grote Oceaan waren teruggekeerd in de dampkring, op ongeveer 100 kilometer hoogte. Waar de brokstukken waren neergekomen, meldde de United States Space Command niet.

Luchtruim gesloten

Even was er de angst dat de brokstukken op land terecht zouden komen, met alle gevolgen van dien. China had de brokstukken ongecontroleerd terug laten keren, en dus was de uitkomst ongewist.

De restanten van de raket vlogen ook nog even over Zuid-Europa. In delen van Spanje werd het luchtruim daarom tijdelijk gesloten. Nederland lag niet in de gevarenzone, de raketonderdelen kwamen niet zo noordelijk.