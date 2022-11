Duizenden mensen weg: Musk kondigt massaontslag aan bij Twitter

De e-mail aan het personeel is in handen van de Washington Post. Bronnen lieten eerder aan persbureau Bloomberg weten dat Musk zo'n 3700 van de 7500 personeelsleden wil ontslaan nu hij de eigenaar is van de berichtendienst.

'Moeilijk proces'

"Team, in een poging om Twitter op het juiste pad te brengen, beginnen wij aan het moeilijke proces om ons wereldwijde personeelsbestand te verkleinen", valt volgens de Amerikaanse krant in de e-mail te lezen. Dit is nodig "om het succes van het bedrijf in de toekomst te verzekeren", aldus de e-mail.

Bronnen meldden donderdag aan persbureau Reuters dat Musk er door adviseurs op is gewezen dat het bedrijf kostenbesparingen van 1 tot 3 miljoen dollar per dag door moet voeren.