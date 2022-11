Bolsonaro blijft stil, maar zijn bondgenoten geven de nederlaag één voor één toe

Maar niet lang na de veroordeling van Lula, nam Moro zitting in de regering van Bolsonaro. Nu zegt Moro: "Ik zal in 2023 in de oppositie zitten. Zo is de democratie." Rebolledo: "En ook bondgenoot en gekozen gouverneur van Sao Paolo Tarcisio de Freitas zegt dat de verkiezingen betrouwbaar zijn verlopen."

Nog altijd is het dus stil rondom Bolsonaro zelf. Verliezen was niet zijn plan. Maar trekt hij alles uit de kast om zijn verlies aan te vechten? Misschien horen we het morgen, misschien wel een heel stuk later. Rebolledo: "Hij heeft tijd. De inauguratie is pas in januari."

Volgens de Braziliaanse minister van Communicatie reageert Bolsonaro later vandaag op de verkiezingsuitslag. Hij zou de tijd nodig hebben gehad 'om rustig aan zijn speech te kunnen werken'. Of hij de verkiezingsuitslag zal erkennen, maakte de communicatieminister niet bekend.

Ook de voormalig minister van milieu accepteert de nederlaag. Hij sluit af met de woorden. "Het is nu tijd voor rust."