Amerikaan vrijgelaten die 38 jaar onterecht vastzat voor moord

"Ik heb jarenlang gewacht op deze dag", zei Hastings gisteren in een persconferentie na de vrijlating. Hij voegde daaraan toe: "Ik wijs niet met de vinger en sta hier niet als een verbitterd man. Ik wil gewoon genieten van mijn leven nu ik het weer terug heb."

Hastings werd opgepakt na de vondst van een dode vrouw in een kofferbak in een buitenwijk van Los Angeles. Het slachtoffer bleek seksueel te zijn misbruikt en vermoord door een schot in haar hoofd.

'Verschrikkelijk wat is gebeurd'

De officier van justitie zei in een verklaring dat het 'verschrikkelijk is wat met meneer Hastings is gebeurd'. "Het rechtssysteem is niet perfect en wanneer we nieuw bewijs ontdekken, is het onze plicht om snel te handelen."

Hastings heeft sinds zijn arrestatie volgehouden dat hij onschuldig was. In 1988 werd hij veroordeeld tot levenslang zonder de mogelijkheid van vervroegde vrijlating. Hij ontsnapte destijds ternauwernood aan de doodstraf, omdat de jury het daar niet over eens kon worden.

In 1983, ten tijde van de moord, werd nog geen DNA-onderzoek uitgevoerd. In 2000 vroeg Hastings om dat alsnog te doen, maar dat verzoek werd geweigerd. Hij hield vol. Vorig jaar deed een belangengroep onderzoek, waaruit bleek dat het niet om het DNA van Hastings ging.