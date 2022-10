Experts houden hart vast na overname Twitter: 'Musk kan belofte niet waarmaken'

In een brief gericht aan zijn adverteerders gaf Musk uitleg over waarom hij het platform heeft gekocht. Hij benadrukt dat het gevaar op dit moment is dat sociale media versplinteren in extreemrechtse en extreemlinkse echokamers die voor verdeling zorgen in de samenleving. Musk wil van Twitter een digitaal stadsplein maken, schreef hij. "Waar een breed scala aan overtuigingen op een gezonde manier kan worden besproken."

Minder streng

Een van de grootste veranderingen die Musk wil doorvoeren, is een minder streng moderatiebeleid. Volgens Musk draagt dit bij aan een gezond debat.

Maar is dat wel zo? Volgens hoogleraar mediastudies Mark Deuze past zijn visie heel erg bij de wereld van Silicon Valley. "De ideologie daarbinnen is: wat wij doen, maakt de wereld beter. Het is de manier hoe mensen binnen die industrie met elkaar praten. Musk gelooft om die reden oprecht dat het hebben van zo min mogelijk spelregels en interventies het beste is. Maar juist dat werkt in de hand waar hij zo bang voor is: polarisatie."

Twee dagen geleden was Musk al binnen op het hoofdkantoor: