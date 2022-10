Zo genadeloos sloeg Rusland toe: voor-en-na-foto's van verwoest erfgoed Oekraïne

Het idee van het onderzoek is eenvoudig. Pak voor-en-na-foto's van een plek en vergelijk ze. De verwoestingen komen duidelijk aan het licht, zoals bijvoorbeeld bij het theater in Marioepol. De satellietfoto hierboven laat maar weinig aan de verbeelding over.

Toch overlevenden

Het gebouw werd beschoten door de Russen in de eerste periode van de oorlog. Honderden mensen zaten in de schuilkelder van het theater. Even werd gedacht dat er amper overlevenden zouden zijn, maar later bleek de schuilkelder het toch te hebben gehouden.