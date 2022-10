Russische bewering over vuile bom in Oekraïne is vals, zeggen deze experts

"De boodschap is onderdeel van de retoriek waarmee Rusland al regelmatig heeft gedreigd, namelijk dat nucleaire wapens in beeld komen", gaat Osinga verder. "Rusland is voortdurend gewaarschuwd om die niet in te zetten, maar dat verhaal wordt anders als ze het westerse publiek overtuigen dat Oekraïne ermee is begonnen."

Desinformatie

Defensiedeskundige Peter Wijninga zegt dat de Russen vooral uit zijn op het zaaien van verwarring in Europa. "Er hangt een mist van vaagheid over deze boodschap, maar dat is misschien juist wel het gezochte effect. Het is wat de Russen vanaf het begin af aan doen: dreigen, neppe verhalen rondsturen en hopen dat de boel in paniek raakt." Ook zou het heel 'onlogisch' zijn als Oekraïne een vuile bom in gaat zetten, zegt hij. "Omdat ze dan hun eigen grondgebied besmetten."

Maar dat neemt niet weg dat voorzichtig met zulke uitspraken moet worden omgegaan. En we niet te snel conclusies moeten trekken. "Je kunt niets met zekerheid stellen. Het blijft daarom bij zo'n ernstige bedreiging belangrijk om voldoende voorzorgsmaatregelen te nemen. Dat betekent dat ze in Oekraïne er vooral voor moeten zorgen dat de luchtverdediging en voorwaarschuwing zo goed mogelijk is zodat burgers genoeg tijd hebben om in de schuilkelders te komen."