Vrouwen achter stuur beledigen? Levert je binnenkort boete op in deze Spaanse stad

Ook Spaanse vrouwen merken deze ongelijkheid in het verkeer en zijn er klaar mee. "Ze hebben zelfs aangeboden om mijn auto voor me te parkeren", zegt iemand. "Vrouwen rijden hetzelfde of beter dan mannen", zegt een ander.

Seksistische uitspraken

Als het aan de Spaanse stad San Fernando ligt, worden zulke seksistische uitspraken niet langer getolereerd. Het is niet de eerste maatregel die de stad neemt op het gebied van inclusiviteit en diversiteit in het verkeer. Zo knipperen op de verkeerslichten in de stad niet alleen rode of groene mannen, maar ook vrouwen óf een vrouw en man.