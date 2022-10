Rusland zegt Oekraïens offensief rond Cherson af te weren

Cherson was in maart de eerste grote stad die tijdens de oorlog in Russische handen viel. Oekraïense troepen rukken nu steeds verder op richting de stad. De afgelopen weken werd het Russische leger er 20 tot 30 kilometer teruggedrongen.

De regio Cherson is een van de vier deels bezette Oekraïense regio's die recent door Rusland is geannexeerd. Moskou claimde ook aanvallen in de eveneens deels ingelijfde regio's Loehansk en Donetsk te hebben afgeslagen.